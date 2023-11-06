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Nacvark
Трамп: Мы тратим много денег на высшее образование, но наших студентов превращают в коммунистов
Экс-президент США раскритиковал систему образования после того, как американские студенты начали поддерживать ХАМАС.

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Возможный кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал систему образования в Соединённых Штатах Америки, отметив, что американские власти тратят на высшее образование больше, чем любая другая страна, но их студентов все равно превращают «в коммунистов и сторонников террористов во многих, многих разных измерениях»

С таким заявлением экс-президент выступил в видео на своей социальной сети Truth Social, где он указал на недавние события, когда студенты и преподаватели Гарвардского университета, других уважаемых университетов выразили поддержку «дикарям и джихадистам, напавшим на Израиль» (речь о ХАМАС)

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Американский политик предложил создать Американскую академию, которая будет иметь многомиллиардное финансирование за счёт налогообложения, штрафов и судебных исков против чрезмерно крупных университетских пожертвований. Главная уникальность предполагаемого учебного заведения в том, что оно будет абсолютно бесплатное, при этом сможет составить конкуренцию четырёхгодичными университетам и по выпуску присвоит своим студентам «эквивалент степени бакалавра»

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Стоит напомнить, что в 2005 году Дональд Трамп основал «Университет Трампа», обучение в котором происходило на платной основе. Абитуриентам обещали предоставить бесценные знания в области предпринимательства. Как итог, выпускники начали подавать иски на учебное заведение, ведь после выпуска не смогли заключить ни одной сделки, а обещанная им встреча с миллиардером закончилась фотографиями с ростовой фигурой. Позже и вовсе выяснилось, что "университет" не имел университетской лицензии.

#сша #трамп
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