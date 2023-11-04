«Это не наша тема», - утверждает пресс-секретарь российского президента.

Недавно была новость о том, что Павел Пригожин, сын Евгения Пригожина, после гибели своего отца может возглавить ЧВК «Вагнер» в составе Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия), ведь получит в наследство всё имущество, включая активы российского холдинга «Конкорд»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал подобные слухи, заявив, что это не тема для обсуждения российским правительством и в Кремле не обладают никакой информацией о назначении сына Пригожина главой частной военной компании. Сам Павел Пригожин никак не комментировал речь про своё назначение во главе «вагнеровцев»

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Первая информация о том, что Павел Пригожин стал единственным наследником своего отца появилась в сентябре, о чём сообщил Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. Тогда говорилось, что весь бизнес, все компании и вся собственность, кроме нескольких объектов, оставленных дочкам, досталась Павлу, в связи с чем могла начаться борьба за наследство бизнесмена. Один из источников канала также говорил, что если даже сын Евгения Пригожина возглавит ЧВК «Вагнер», это ни на что не повлияет, так как он не является «самостоятельной величиной» и «находится под влиянием определённых лиц»