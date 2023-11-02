Организация переедет, но продолжит существовать в том же формате, что и была.

После того, как вооружённое шествие ЧВК «Вагнер» объявлено мятежом, а основатель организации Евгений Пригожин был вынужден пойти на переговоры с российскими властями, частная военная компания должна была переехать на белорусские территории. Однако визиты Пригожина в Россию продолжились и в один день он погиб в авиакатастрофе вместе с Дмитрием Уткиным. Как итог, его сын Павел получил всё имущество отца в наследство.

Российский портал 59.ru связался с представителями организации в Пермской крае, со слов которых стало известно, что новым лидером «вагнеровцев» станет Павел Пригожин. По словам его погибшего отца, он прошёл срочную службу и через месяц уже воевал в Сирии, а потом на Донбассе, где получил первый «Железный чёрный крест» (внешне напоминает немецкую награду)

реклама

Источники сообщают, что Павел Пригожин готовится возглавить организацию в составе «Росгвардии», хотя именно интеграция ЧВК «Вагнер» стала причиной вооружённого мятежа Евгения Пригожина. Предполагается, что структура частной военной компании, как и состав командиров, останется тем же, лишь переместиться штаб организации с Молькино в Ростовскую область.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Также есть информация о том, что набор «вагнеровцев» возобновлён, но с одним изменением: берут только неосуждённых граждан.