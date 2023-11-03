Французский президент считает, что это может казахскому государству уберечь себя от иностранного давления.

Президент Франции Эманнюэль Макрон сообщил о планах французского правительства поставить Казахстану цифровые радарные системы (3D) противовоздушной обороны Ground Master 400, чтобы укрепить суверенитет казахского государства. Он отметил, что признаёт оказываемое на казахов «геополитическое давление» на фоне их границ с Россией и Китаем.

Макрон сказал президенту Казахстану Касым-Жомарту Токаеву, что он не недооценивает трудности, давление, а иногда и толчки, которым могут подвергаться региональные державы в мире, где великие державы хотят стать гегемонами.

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В то же время французский президент поддержал решение Казахстана «встать на путь превращения в вассала» и подчеркнул надёжность Франции как партнёра для казахов в Европейском союзе. Он добавил, что хочет придать казахстанско-французскому партнёрству дополнительный импульс.

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Стоит напомнить, что Казахстан является крупнейшим в мире производителем урана: на долю страны приходится более четверти ядерного топлива, потребляемого в Европу, в частности в Франции. Французские инвестиции занимают пятое место по величине иностранных инвесторов в Казахстане, опережая китайские.