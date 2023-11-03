Он отметил, что такая процедура требует соблюдения всех правовых норм.

Спикер Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Майк Джонсон во время пресс-конференции ответил на вопрос журналистов, считает ли он, что есть достаточно доказательств для выдвижения импичмента американскому президенту Джо Байдену. Американский чиновник заявил, что верит в скорое принятие решения по этому вопросу.

Джонсон отметил, что в Конгрессе будут следить за доказательствами и то, к чему они приведут. Он не собирается заранее предугадывать куда приведёт проводимое расследование, но сразу отметил, что, как человек, имеющий опыт работы в области конституционного права, видит необходимость в соблюдении всех законных процедур для выдвижения импичмента.

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В Соединённых Штатах Америки неоднократно Конгресс пользовался правом предъявления импичмента президенту, но во всех случаях это заканчивалось неудачей. Бывшему американскому президенту Дональду Трампу предъявили импичмент аж два раза. Лишь один американский президент ушёл в отставку на фоне давления из-за импичмента - Ричард Никсон.

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Ранее американские издания писали, что Майк Джонсон известен как сговорчивый и компромиссный политик, который может пойти на справедливую сделку с Джо Байденом. Тем не менее это не помешало ему высказаться насчёт ослабления когнитивных способностей главы государства.