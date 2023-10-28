«Ничего личного, просто это реальность», - подчеркнул чиновник.

Некоторое время назад стало известно, что по результатам голосования новым спикером Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки стал республиканец Майк Джонсон, который имеет скептическое отношение к продолжению военной помощи Украине. При этом его сторонники отмечали прагматичность и сговорчивость политика, что даёт Белому дому возможность договориться с новым спикером.

Майк Джонсон в интервью Fox News подтвердил, что факт ослабления умственных способностей действующего американского президента Джо Байдена нельзя оставлять незамеченным.

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«Ничего личного, просто это реальность», - подчеркнул чиновник.

По словам американского чиновника, он не пытается оскорбить Байдена, а лишь констатирует факт, что преклонный возраст политика сказывается на его когнитивных функциях, о чём свидетельствуют неловкие моменты на официальные мероприятиях, когда президент становится посмешищем в новостных заголовках.

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Джонсон добавил, что сильная Америка - это хорошо для мира, поэтому американские власти должны показывать свою силу.