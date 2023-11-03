Всего страна поставила 115 танков.

Германия совместно с Данией передали Вооружённым силам Украины ещё 25 танков Leopard 1A5. Как сообщается на сайте Министерства обороны страны, всего немецкое с датским правительством по совместной инициативе отправили украинской армии 115 танков данного типа.

Помимо этого украинцы получили 12 бронетранспортёров, две системы самозащиты AMPS для вертолётов, две радиолокационные станции для наблюдения за воздушным пространством, семь дальнобойных беспилотников Primoco ONE разведывательного назначения, пять надводных дронов, а также тактические очки, грузовики, зимнюю одежду и предметы для военных канцелярий.

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Ранее Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал пакет военной помощи Украине на сумму 1 миллиард евро. В него вошёл зенитно-ракетный комплекс Patriot, ракетный комплекс IRIS-T, зенитные самоходные установки Gepard, десять танков Leopard 1A5, артиллерийские снаряды калибра 155-мм и другие комплексные средства: транспорт, оружие, личное снаряжение стоимостью более 20 миллионов евро. Ведомство отметило, что пакет направлен на покрытие «зимних нужд» украинской армии.