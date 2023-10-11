Украинская армия получит средства противовоздушной обороны и не только.

Пока Соединённые Штаты Америки фактически лишены возможности поставлять Украине пакеты военной помощи на крупные суммы, Германия выделит украинцам один миллиард евро, которые будут потрачены на дорогостоящую противовоздушную оборону. В то же время есть информация, что американцы вскоре огласят новый пакет поддержки, который включает в себя боеприпасы, в частности артиллерийского значения.

Пресс-служба Министерства обороны Германии объявило о втором «зимнем пакете» для украинской армии, который предназначен для обеспечения защиты критической инфраструктуры. Немцы планируют отправить в Украину зенитно-ракетные комплексы Patriot, ракетный комплекс IRIS-T, а также зенитные самоходные установки Gepard (применяются для сбития дронов)

реклама

Текст с сайта Министерства обороны ГерманииВ заявлении немецкого оборонного ведомства говорится про комплексный пакет поддержки, состоящий из транспортных средств, оружия и личного снаряжения стоимостью более 20 миллионов евро.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Помимо этого в ближайшее время украинская армия ожидает прибытия 10 немецких танков Leopard 1A5, 15 бронированных машин и почти 20 бронированных санитарных автомобилей.