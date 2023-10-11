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Nacvark
Германия выделит Украине пакет военной помощи на €1 млрд: что в него войдёт
Украинская армия получит средства противовоздушной обороны и не только.

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Пока Соединённые Штаты Америки фактически лишены возможности поставлять Украине пакеты военной помощи на крупные суммы, Германия выделит украинцам один миллиард евро, которые будут потрачены на дорогостоящую противовоздушную оборону. В то же время есть информация, что американцы вскоре огласят новый пакет поддержки, который включает в себя боеприпасы, в частности артиллерийского значения.

Пресс-служба Министерства обороны Германии объявило о втором «зимнем пакете» для украинской армии, который предназначен для обеспечения защиты критической инфраструктуры. Немцы планируют отправить в Украину зенитно-ракетные комплексы Patriot, ракетный комплекс IRIS-T, а также зенитные самоходные установки Gepard (применяются для сбития дронов)

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Текст с сайта Министерства обороны ГерманииВ заявлении немецкого оборонного ведомства говорится про комплексный пакет поддержки, состоящий из транспортных средств, оружия и личного снаряжения стоимостью более 20 миллионов евро.

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Помимо этого в ближайшее время украинская армия ожидает прибытия 10 немецких танков Leopard 1A5, 15 бронированных машин и почти 20 бронированных санитарных автомобилей.

#украина #германия
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