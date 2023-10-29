Представители организации назвали это тревожным признаком нарушения гражданского порядка

Пресс-служба Ближневосточного агентства Организации объединённых наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщает, что тысячи палестинцев ворвались в несколько складов и распределительных центров организации, вынося пшеничную муку, предметы первой необходимости и средства гигиены.

Директор по делам организации в Газе Томас Уайт назвал ситуацию тревожным признаком, что гражданский порядок в регионе начинает разрушаться после трёхнедельной войны и жёсткой осады сектора. Он резюмирует страх, напряжение и разочарование людей, которые лишь усугубляются после отключения связи и интернета в регионе из-за обстрелов.

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Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич считает, что ситуация в секторе Газа - катастрофический провал, с которым мир не должен смириться. Она потрясена невыносимым уровнем человеческих страданий и призывает Израиль с Палестиной найти способ немедленной деэскалации конфликта.

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Ранее президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден анонсировал предоставление палестинцам гуманитарной помощи на сумму в 100 миллионов долларов. Экс-президент страны Дональд Трамп заявил, что своим решением Байден проявил слабость, фактически отдав эти деньги в руки ХАМАС.