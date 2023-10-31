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Nacvark
В Конгрессе США расставили приоритеты: Израиль сейчас немного больше актуален
Новоизбранный спикер не спешит с выделением финансирования для Украины.

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Вчера была новость о том, что новоизбранный спикер Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Майк Джонсон анонсировал выделение финансирования Израилю на военные нужды, так как не хочет больше с этим тянуть. Предполагается, что израильтяне получат 14,5 миллиардов долларов. При этом в контексте военной поддержки американский чиновник Украину не упомянул.

Сейчас же Джонсон выступил с новым заявлением в интервью Fox News, где в очередной раз подтвердил, что Украина и Израиль будут получать военную помощь отдельно. В то же время он отметил, что есть много важных вещей, на которые американские власти должны будут реагировать. Израиль он назвал сейчас немного больше актуальным из этих вещей.

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Стоит сразу отметить, что в этот раз помощь Украине всё же была упомянута, хотя никаких сроков и точных сумм по финансированию названо не было. По всей видимости, представители Республиканской партии в Конгрессе, в частности спикер Палаты представителей, сейчас отдают приоритет именно войне на Ближнем Востоке, а не украинскому вопросу.

#украина #сша #израиль
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