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Nacvark
Медведев: Россия и США рано или поздно договорятся, а вот «старушки Европы» скоро не будет
Российский чиновник раскритиковал европейцев за проводимую ими политику с подачи американцев.

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал на своей странице социальной сети «ВКонтакте» пост, где раскритиковал европейские страны за проводимую ими антироссийскую политику с подачи Соединённых Штатов Америки.

По словам российского чиновника, Москва и Вашингтон рано или поздно договорятся, а «старушки Европы» скоро не будет. Он утверждает, что российским властям нет смысла вступать в конфликт с американцами и «великие державы» смогут договорится, как им жить дальше в обозримой перспективе и новых условиях. В то же время европейцев безжалостно ограничил в правах «толстомордый заокеанский родственник», лишив источников существования.

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Медведев называет энергетическое сотрудничество Европы с Россией испорченным или замороженным очень надолго. Он считает, что европейцы сыграли себе назло, отказавшись от сотрудничества в энергетическом секторе с Россией. Российский политик приписывает европейцам лишь роль региона, безропотно выполняющего любой каприз «заокеанской клиентуры»

#россия #сша #европа #медведев
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