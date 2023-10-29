Турецкий президент выступил с таким заявлением на антиизраильском митинге.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на антиизраильском митинге заявил, что ещё сто лет назад Палестина была для Турции тоже самое, что и Адана. Он добавил, что Газа была частью турецких территорий, которую они даже не предполагали потерять.

Эрдоган назвал Израиль оккупантом, который непонятно как оказался на палестинских территориях. Он считает, что это не государство, а группировка, которой обязан Запад, но не обязана Турция, поэтому он может спокойно об этом говорить. Он также подчеркнул, что специально отказался признавать ХАМАС террористами, чтобы разозлить евреев.

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Президент Турции обратился к Западу, задав вопрос: «Вы хотите войну между крестом и полумесяцем?»

Он отметил, что этот (прим. мусульманский) народ жив и стойко стоит, как было в Ливии, в Карабахе и как будет на Ближнем Востоке. Эрдоган предупредил, что мусульмане могут «нагрянуть однажды ночью»

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Стоит напомнить, что Турция является страной-участником НАТО и уже десятки лет кандидатом на вступление в Европейский союз. После заявлений турецкого президента им точно уже не светит членство в экономическом союзе европейских стран, а сама ситуация настораживает, ведь фактически Эрдоган пригрозил Западу, то есть странам североатлантического союза, куда входит турецкое государство.