Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Эрдоган предупредил Запад, что мусульмане могут «нагрянуть однажды ночью» к христианам
Турецкий президент выступил с таким заявлением на антиизраильском митинге.

реклама

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на антиизраильском митинге заявил, что ещё сто лет назад Палестина была для Турции тоже самое, что и Адана. Он добавил, что Газа была частью турецких территорий, которую они даже не предполагали потерять. 

Эрдоган назвал Израиль оккупантом, который непонятно как оказался на палестинских территориях. Он считает, что это не государство, а группировка, которой обязан Запад, но не обязана Турция, поэтому он может спокойно об этом говорить. Он также подчеркнул, что специально отказался признавать ХАМАС террористами, чтобы разозлить евреев.

реклама

Президент Турции обратился к Западу, задав вопрос: «Вы хотите войну между крестом и полумесяцем?»

Он отметил, что этот (прим. мусульманский) народ жив и стойко стоит, как было в Ливии, в Карабахе и как будет на Ближнем Востоке. Эрдоган предупредил, что мусульмане могут «нагрянуть однажды ночью»

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

Стоит напомнить, что Турция является страной-участником НАТО и уже десятки лет кандидатом на вступление в Европейский союз. После заявлений турецкого президента им точно уже не светит членство в экономическом союзе европейских стран, а сама ситуация настораживает, ведь фактически Эрдоган пригрозил Западу, то есть странам североатлантического союза, куда входит турецкое государство.

#палестина #турция #эрдоган
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

The New York Times: У ХАМАС хватит запасов на 3 - 4 месяца боевых действий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик замечен за получением вида на жительство в Испании
12
В связи с санкциями США против Китая видеокарты RTX 4090 подорожали во всем мире на $100
2
Сергей Брин получил разрешение на первый полет своего дирижабля
3
Илон Маск наглядной картинкой высказался на тему того, хочет ли Иран войны
5
Майнинг на видеокартах окончательно утратил всякий смысл
2
Украинский военный эксперт опасается роста угрозы от российских беспилотников
+
Скорость таянья антарктического ледяного покрова нарастает и приводит к повышению уровня воды
4
Истребитель F-35B впервые начал летать в "режиме зверя"
2
Take-Two приобрела права на домен GTA6.com, что может свидетельствовать о скором релизе игры
9
Системные требования Alan Wake 2 зашкаливают — для 1080p 60 FPS нужна минимум GeForce RTX 4080
34
Китайская видеокарта MTT S80 сравнялась по производительности с GeForce GTX 1650
1
Тяжелый бомбардировщик B-21 Raider начинает секретные испытания
+
Администрация Зеленского вновь расширяет возможности мобилизации в стране
7
Инсайдер рассказал о ценах и производительности RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080 SUPER
3
Немцы планируют поставить на вооружение САУ RCH 155, но первые машины этой серии поступят на Украину
3
PlayStation 5 впервые не является дефицитным продуктом – спустя почти 3 года с момента релиза
+
Российские fpv-дроны отследили и уничтожили украинского робота-минера
+
Alan Wake 2 полностью неиграбельна на устаревших и слабых видеокартах
20
Аппараты Samsung Galaxy S24 получат спутниковую связь
+
В ночь с 26 на 27 октября ВС РФ вновь атаковали объекты военной инфраструктуры Украины
+

Популярные статьи

ТОП-7 причин, почему Poco F5 – один из лучших смартфонов 2023 года
27
Опытный танк Объект 785 с которого могла начаться "Армата"
+
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игровых хитов 2023 года
23
"Бэтмобили" и "Моби Дики" гоночных трасс
1
Обходим Западные санкции в EGS и забираем бесплатно The Evil Within 2
5
"Рептилии", "Великий уравнитель 3", "Миссия невыполнима: Смертельная расплата" - мой краткий обзор
1
Почему Си Цзиньпин на самом деле уволил министра обороны Китая Ли Шанфу
15
X-44 – истребитель-невидимка, который так и не пошёл в серию
+
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 3
33
Рассмотрим сценарий вмешательства США в палестинский конфликт на стороне Израиля
29

Сейчас обсуждают

Garthar
02:54
Как обойти все снакции и получить игру которую у тебя точно не отберут - торент наше все. Все онлайн магазины типа стима и эпика могут просто отобрать игру в любой момент
Обходим Западные санкции в EGS и забираем бесплатно The Evil Within 2
Опричник
02:49
А всё почему? Потому что GNU/Linux это гибрид антилопы и пингвина (тот ещё мутант). :))
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 3
Demiurg666
01:43
Брехня. Пусть Ебибет сначала откроет проход для беженцев, о которых от так сильно переживает, ага-ага))
МИД Египта: Израиль препятствует доставкам гуманитарной помощи в сектор Газа
Alex-IT
01:34
Только без угроз давайте.
Рассмотрим сценарий вмешательства США в палестинский конфликт на стороне Израиля
Alex-IT
01:32
Просмотров самого сайта там в разы меньше, чем у Оверов, можете проверить.
Рассмотрим сценарий вмешательства США в палестинский конфликт на стороне Израиля
Джон Коннор
01:18
12600 догревается до 90 градусов в OCCT под кулером Залман Перформа. Никогда предыдущие процессоры так сильно не грелись
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игровых хитов 2023 года
Игорь Быков
01:09
Всего лишь одна недоигра, разрабы которой сами отсекли кучу потенциальных покупателей. У меня вот в пк стоит хоть и старая, но длвольно мощная еще 1080ti, которая до сих пор все нормально тянет с моим...
Илон Маск в очередной раз затроллил американских пропагандистов
Тут Там
01:02
Мне тоже интересно. Реки исчезают, особенно в регионах с добычей угля и нефти. А мировой океан повышается. Вода уползает вниз на уровень моря ? Или ниже? Где теперь искать воду, у нас она только на к...
Скорость таянья антарктического ледяного покрова нарастает и приводит к повышению уровня воды
Даня
00:54
ечть ссылка на отчеты?
Сергей Брин получил разрешение на первый полет своего дирижабля
Император Империи
00:49
Процесоры интел начиная с 10-го поколения вообще не предназначены для эксплуатации. Про видеокарты чистая правда.
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игровых хитов 2023 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем