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Nacvark
Лавров: Было совершено абсолютно неприемлемое нападение на Израиль
Однако израильские методы российские власти не одобряют.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что 7 октября действительно было совершено абсолютно неприемлемое террористическое нападение на Израиль, тем не менее реакция израильских властей вне норм международного права. Он подчеркнул, что израильтяне изначально пообещали беспощадный ответ палестинцам.

Однако задачу израильской армии по ликвидации ХАМАС (смещении палестинского правительства) невозможно реализовать без уничтожения Газы с большей частью мирного населения - заключил российский министр.

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Лавров также добавил, что переговоры о создании двух государств - Палестины и Израиля пока едва ли возможны, так как израильтяне попросту ожесточены. В то же время он считает, что если Газу уничтожат и выгонят из неё палестинцев, это создаст катастрофу на десятилетия, если не столетия.

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Впрочем, если исходить из этого контекста, то позиция российских властей аналогична многим европейским странам, где признают агрессию со стороны ХАМАС, но при этом выступают за совместное сосуществование Палестины с Израилем и осуждают израильские бомбардировки. Израиль же полностью противится какому-либо примирению, которое не предполагает ликвидацию палестинской правящей организации.

#россия #израиль #палестина #лавров
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