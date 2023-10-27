В рассылке указан Telegram-канал, где предлагают слить расположение украинских войск.

В украинских Telegram-каналах появилась информация, что жители Одессы получили рассылку с сообщением от отправителя «Krayina», который призывает украинцев передать информацию о Вооружённых силах Украины за денежное вознаграждение. В рассылке присутствует ссылка на соответствующий канал, где можно поделиться координатами расположения украинских войск.

Текст рассылки: «Меняем информацию о ВСУ на $. Вся информация в telegram ... »



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Примечательно, что рассылку получили практически все жители города, так как она коснулась большинства актуальных украинских операторов: Kyivstar, Vodafone и так далее.

Пресс-центр Службы безопасности Украины отреагировал на ситуацию, обвинив российские службы информационно-психологических специальных операций в организации подобных рассылок. Украинская спец. служба утверждает, что на каждый из подобных методов информационно-психологических операций имеются отработанные алгоритмы реагирования и нейтрализации. Украинцев предостерегли, что им может грозить уголовная ответственность за передачу расположения украинских войск.

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Подобная рассылка также была зафиксирована у жителей Харьковской и Донецкой областей.