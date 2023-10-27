Перед этим Арестович написал заявление в полицию на этого депутата.

Недавно экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление на украинского депутата Наталью Пипу, обвинив чиновницу в разжигании межнациональной розни. Дело в том, что депутат сделала замечание исполнителю во Львове, который играл песни Виктора Цоя на русском языке. Она объяснила, что имеет претензии не конкретно к исполнителю, а к публичному звучанию русского языка в украинских городах.

Как итог, Наталья Пипа решила ответить Арестовичу, написав на него коллективное заявление в полицию вместе с 28 коллегами по парламенту. Она считает, что «разведчик-аматор» является настоящим преступником. Обвиняет чиновница бывшего советника Офиса Зеленского в том, что он обратился в полицию с заведомо ложным сообщением о совершении уголовного преступления, то есть оклеветал её.

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Более того, она рассматривает заявление в полицию на своё имя со стороны Алексея Арестовича как угрозу национальной безопасности.

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Стоит отметить, что ещё в 2018 году Львовский областной совет установил запрет на публичное использование любого русскоязычного культурного продукта.