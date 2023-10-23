Потребности стран отличаются, но у обеих все равно есть одинаковые нужды.

Издание The New York Times опубликовало статью, в которой рассказало о появившемся соперничестве между Израилем и Украиной за военную помощь от Соединённых Штатов Америки. Страны имеют разного рода конфликты и потребности, ведь Украина ведёт по большей степени позиционную войну, а Израиль воздушную, но тем не менее некоторые их нужды пересекаются.

Странам необходимы боеприпасы, в частности артиллерийские снаряды общепринятого в НАТО калибра 155-мм, а также умные бомбы, переносные зенитно-ракетные комплексы FGM Stinger. Украинская армия, которая итак жаловалась на дефицит поставок боеприпасов от союзников, теперь ещё должна смириться с аналогичными интересами у Израиля.

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Так, например, The New York Times сообщает о планах Министерства обороны Соединённых Штатов Америки передать израильтянам десятки тысяч артиллерийских снарядов, отложенных для украинцев. Они хранились в резервных запасах американской армии, дислоцируемых в Израиле в рамках заключённого соглашения. Однако соглашение предусматривало, что Израиль может применять боеприпасы для ведения собственной войны с одобрения штатов.