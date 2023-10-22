Израильская армия проводит учения и перегруппировку.

В Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщают, что израильская армия продолжает подготовку к следующему этапу войну, включающему в себя и наземную операцию. В сообщении подчёркивают, что израильские власти приступят к наземным манёврам в выбранное ими время.

На текущий момент принимаются планы по оперативным действиям, а израильские военные проводят перегруппировку и принимают участие в военных учениях. Отмечается, что ЦАХАЛ будет проводить свою операцию без каких-либо установленных графиков и до тех пор, пока не будут выполнены все поставленные цели, в том числе ликвидация всей военно-политической системы палестинского движения ХАМАС.

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Ранее Министр обороны Израиля Йоав Галант на заседании комитета международных отношений и безопасности Кнессета озвучил дальнейшие планы на сектор Газа после победы Израиля над Палестиной. Израильские власти разделяют своё планирование на три этапа, которые в конечном итоге предполагают создание нового режима безопасности в секторе Газа со снятием с Израиля ответственности за повседневную жизнь региона.