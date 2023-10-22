Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
ЦАХАЛ готовится к следующему этапу войны, включая наземную операцию
Израильская армия проводит учения и перегруппировку.

реклама

В Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщают, что израильская армия продолжает подготовку к следующему этапу войну, включающему в себя и наземную операцию. В сообщении подчёркивают, что израильские власти приступят к наземным манёврам в выбранное ими время.

На текущий момент принимаются планы по оперативным действиям, а израильские военные проводят перегруппировку и принимают участие в военных учениях. Отмечается, что ЦАХАЛ будет проводить свою операцию без каких-либо установленных графиков и до тех пор, пока не будут выполнены все поставленные цели, в том числе ликвидация всей военно-политической системы палестинского движения ХАМАС.

реклама

Ранее Министр обороны Израиля Йоав Галант на заседании комитета международных отношений и безопасности Кнессета озвучил дальнейшие планы на сектор Газа после победы Израиля над Палестиной. Израильские власти разделяют своё планирование на три этапа, которые в конечном итоге предполагают создание нового режима безопасности в секторе Газа со снятием с Израиля ответственности за повседневную жизнь региона.

#израиль #сектор газа #цахал
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Вашингтон отказывается от своих слов о переносе наземной операции Израиля
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В третьем квартале китайские производители чипов прибрали к рукам всё оборудование, которое оказалось ненужным
2
Wargaming рассказала о пожертвованиях из World of Tanks в адрес Украины
14
Microsoft может отказаться от Windows 11 в пользу Windows 12, поскольку продажи ОС остановились
27
Ryzen 7 7800X3D и GeForce RTX 4090 не смогли обеспечить 60 fps даже в 720p в Cities Skylines II
34
США хранили под открытым небом детали для Abrams, Bradley, из-за чего причинен ущерб в $1,8 млрд
3
Tesla Cybertruck замечен на шоссе с десятками пулевых отверстий — в него стреляли из Томми-гана
1
Samsung сообщил, что финальная версия Android 14 для линейки Galaxy S23 уже совсем близко
1
Российский Т-80УЕ-1 из серии "летающий танк" с персональным модулем РЭБ, был замечен на полях СВО
+
Windows 11 Pro с настройками по умолчанию замедляет Samsung 990 Pro вплоть до 46 % — тест TH
7
Обновленный Ланцет получил "сознание" и теперь способен сам выбирать потенциальные цели для атаки
+
В Counter-Strike 2 начали разбанивать игроков, заблокированных из-за AMD Anti-Lag+
+
Эксперты объяснили, почему криптовалюты растут и будут расти далее вплоть до бычьего цикла
1
Топовая версия OPPO A2m 5G получит 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища
+
Рейтинг стран по стоимости интернета
3
США передали Израилю первую партию бронетехники
+
В Geekbench 6 могли протестировать Oppo Find X7 на Dimensity 9300
+
Кличко: проведение выборов на Украине приведет к развалу страны
2
96-ядерный AMD Threadripper Pro 7995WX набрал 100000 баллов в Cinebench R23
+
Инвесторы начали перекладываться из TSMC в ASML на фоне геополитических рисков
+
Русские хакеры взломали ресурсы МВД Латвии
+

Популярные статьи

Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
65
Создаю свой дистрибутив Linux
43
"Ограбление президента" - неплохой авантюрно-приключенческий фильм
5
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
29
Американские "чиповые" санкции против Пекина больше вредят Западу, чем Китаю
8
Турецкий эксперт: больница в Газе была поражена израильской авиабомбой Мark-84 созданной в США
19
Иранские ракеты хуситов предназначались для корабля ВМС США, а не для Израиля — западный эксперт
+
Увеличение оборонного бюджета Турции вызывает беспокойство Запада
1
Южно-Китайское море - бомба замедленного действия, готовая взорваться в любой момент
2
Появление роботизированной САУ Коалиция-СВ создаст перелом в контрбатарейной борьбе на СВО
3

Сейчас обсуждают

DeLaKoren
02:19
А я наоборот между 320 и флаком чувствую
Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
DeLaKoren
02:14
как ни странно , у Хуанга американское гражданство, да и весь Тайвань это марионетка америки отжатая у Китая, здесь нечему удивляться
Генеральный директор NVIDIA: компания подчинится санкциям США в отношении Китая
Сергей Мозолев
02:04
Поддерживать ты собираешься не страну, а режим. 👎
Утечка теста Snapdragon 8 Gen 3 показала скачок производительности
Bearcub
01:57
Ципсошный Нахрюк решил попиарить мамкиного пирожка))) ну ну...
Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, когда лично участвует в боевых операциях
Marktomato
01:53
Я между MP3 128кбс и FLAC разницу не чувствую, а тут про 200кгц..
Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
Neur
01:47
Жиды уже совсем берега попутали...
ДРГ-группа ВС РФ внезапным ударом обескуражила украинских мопрехов и захватила батальонный флаг
Баир Цыбиков
01:36
Раньше пс3 помогала расшифровывать белки... Сейчас, как я понимаю, проблема уже решена?)))
Китайский квантовый компьютер на 255 кубит продемонстрировал невероятную мощность
Victor Konovalov
01:26
Дело в том, что Игра как бы крутиться у меня в голове - умру я ,умрёт и Игра. Высший Разум сохранит свои(мои) результаты достижений(и результаты Игры) для дальнейших экспериментов,
О причинах нападения на Израиль
Nagisa113
01:22
Иконки меняет
Создаю свой дистрибутив Linux
Shatun29
01:20
"Это какие? "Напали - лишились куска территории"? эти?" - нет, сделав невыносимой жизнь, это не так трудно если задаться целью. Нет я не историк, но вместо гугла использовал документы когда учился, а...
Нетаньяху: Мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем