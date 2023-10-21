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Некоторое время назад стало известно, что основной целью израильских властей в их действиях в секторе Газа было ликвидировать все ячейки ХАМАС, сместив членов организации с военных и политических постов в Палестине. Однако оставалось непонятым, что будет с самим регионом, когда израильтяне лишат его действующего правительства.
Министр обороны Израиля Йоав Галант на заседании комитета международных отношений и безопасности Кнессета озвучит три этапа по ведению войны с ХАМАС:
- Первый этап состоит из нанесения авиационных ударов по сектору Газа с целью уничтожения функционеров ХАМАС и нанесения ущерба их инфраструктуре. Он также предполагает проведение наземных операций. Проще говоря: снизить боеспособность палестинских сил до минимума.
- Второй этап предполагает ведение боёв меньшей интенсивностью с целью устранить очаги сопротивления. Иными словами - подавить повстанческие силы, которые появятся после захода израильтян в сектор Газа.
- На последнем этапе израильские власти будут работать над созданием нового режима безопасности в секторе Газа со снятием с Израиля ответственности за повседневную жизнь региона. Можно предположить, что с этого момента регулярные войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) будут выведены, а в Палестине будет установлено новое правительство, дружелюбное к израильтянам и без амбиций расширения, возвращения территорий.
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В последнее время израильские высокопоставленные чиновники участили свои визиты на боевые позиции подразделений ЦАХАЛ, дислоцированных недалеко от сектора Газа. Бойцов подготавливают к тому, что они вскоре будут вынуждены идти в наступление на Газу.