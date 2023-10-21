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Nacvark
В Израиле озвучили дальнейшие планы на сектор Газа после победы над ХАМАС
Известно, что израильские власти ставят перед собой главную цель ликвидировать ХАМАС, но что ждёт регион после этого оставалось непонятным до этого момента.

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Некоторое время назад стало известно, что основной целью израильских властей в их действиях в секторе Газа было ликвидировать все ячейки ХАМАС, сместив членов организации с военных и политических постов в Палестине. Однако оставалось непонятым, что будет с самим регионом, когда израильтяне лишат его действующего правительства.

Министр обороны Израиля Йоав Галант на заседании комитета международных отношений и безопасности Кнессета озвучит три этапа по ведению войны с ХАМАС:

  1. Первый этап состоит из нанесения авиационных ударов по сектору Газа с целью уничтожения функционеров ХАМАС и нанесения ущерба их инфраструктуре. Он также предполагает проведение наземных операций. Проще говоря: снизить боеспособность палестинских сил до минимума.
  2. Второй этап предполагает ведение боёв меньшей интенсивностью с целью устранить очаги сопротивления. Иными словами - подавить повстанческие силы, которые появятся после захода израильтян в сектор Газа.
  3. На последнем этапе израильские власти будут работать над созданием нового режима безопасности в секторе Газа со снятием с Израиля ответственности за повседневную жизнь региона. Можно предположить, что с этого момента регулярные войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) будут выведены, а в Палестине будет установлено новое правительство, дружелюбное к израильтянам и без амбиций расширения, возвращения территорий.

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В последнее время израильские высокопоставленные чиновники участили свои визиты на боевые позиции подразделений ЦАХАЛ, дислоцированных недалеко от сектора Газа. Бойцов подготавливают к тому, что они вскоре будут вынуждены идти в наступление на Газу.

#израиль #палестина #хамас #сектор газа
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