Израильские чиновники посещают подразделения возле сектора Газа, предупреждая их о твёрдости своих намерений.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретил с бойцами 1-й пехотной бригады «Голани» Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), дислоцированной недалеко от сектора Газа. Об этом сообщает израильское издание The Times of Israel.

Глава израильского правительства обратился к военнослужащим, заявив, что они приложат все силы для победы в битве с ХАМАС. Нетаньяху утверждает, что весь Израиль их поддержит, поэтому в планах собраться и нанести мощный удар по врагам.

реклама

За текущую неделю высокопоставленные израильские чиновники нанесли ряд визитов в подразделения израильской армии, размещёнными возле сектора Газа. В основном речь была о наземной операции, чем израильские власти хотели подтвердить твёрдость своих намерений по противостоянию палестинцам. Примечательно, что чиновники не настраивают своих солдат на лёгкий бой, прогнозируя тяжёлые столкновения, за которыми все равно последует израильская победа.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее Министр обороны Израиля Йоав Галант провёл встречу с военнослужащими 84-й пехотной бригады «Гивати», дислоцированной недалеко от сектора Газа. Он сообщил им, что пока что они видят Газу издали, но вскоре увидят её изнутри.