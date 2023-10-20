Он был возмущён ситуацией с избиением россиянина, сжёгшего Коран в Волгограде.

В конце сентября была новость о том, что россиянин Никита Журавель, сжёгший Коран возле Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде, был избит сыном Рамзана Кадырова - Адамом, а впоследствии даже выразил желание принять ислам, но был отвергнут. В свою очередь, через некоторое время Адам Кадыров был награждён званием Героя Чеченской республики за определённые заслуги.

Депутат Государственного совета Татарстана Азат Хамаев на заседании осудил награждение сына главы Чеченской республики, опираясь на недавнее избиение. Российский депутат задался вопросом: «В каком правовом поле мы живём?» и выразил возмущение по поводу присвоения государственной награды Адаму Кадырову.

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Тем не менее, глава республики Татарстан Рустам Минниханов не поддержал своего коллегу из Государственного совета. После этого Азат Хамаев выступил уже с другим заявлением, где по сути извинился за ранее сказанное в адрес семьи Кадыровых.

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Российский депутат уже утверждал, что в Татарстане с уважением относятся к братскому чеченскому народу и усилиям, которые приложил бывший глава Чечни Ахмат Кадыров и действующий Рамзан Кадыров для сохранения целостности российского государства.