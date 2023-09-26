В этом чеченский лидер ему отказал.

Ближе к концу мая возле Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде российский гражданин Никита Журавель сжёг Коран, после чего был задержан по обвинению в оскорблении чувств верующих. Через некоторое время он извинился перед мусульманами за содеянное, а после и вовсе заявил, что сделал это по указанию Службы безопасности Украины за 10 тысяч рублей.

Рамзан Кадыров рассказал о том, как Никита Журавель захотел провести беседу с ним. По её итогам сжёгший Коран студент изъявил желание принять ислам, но чеченский политик назвал его «шайтаном», который просто хочет спасти свою шкуру. Глава Чечни подчеркнул, что «такие мусульмане нам не нужны»

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Ранее Журавель подвергся избиению со стороны сына Адама Кадырова, сына Рамзана Кадырова. Как объясняет отец, выходя из комнаты, он не заметил, как его сын остался в кабинете и напал на арестованного. Глава Чечни отметил, что его сын самостоятельный и темпераментный человек.

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Планируется, что сжёгший Коран Никита Журавель будет отбывать своё наказание в регионе с преимущественно мусульманским населением.