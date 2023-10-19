Украинская поддержка среди стран Глобального Юга и других малоразвитых стран может снизиться из-за жестоких действий Израиля по отношению к палестинцам, которые поддерживаются Западом.

Западная поддержка Израиля в секторе Газа после нападения палестинского движения ХАМАС подорвала международные усилия по осуждению России в её действиях на украинских территориях, утверждается в статье Financial Times. Западные дипломаты и чиновники, оставаясь анонимными, выразили обеспокоенность тем, что поддержка израильтян вызывает недовольство развивающихся стран, включая Глобальный Юг, который видит в палестинской борьбе сопротивление глобальному влиянию Соединённых Штатов Америки. Этот конфликт может привести к возможному увеличению числа стран, воздержавшихся от голосования в Организации объединённых наций по украинскому вопросу, что поможет России в отстаивании её позиции в Украине.

«Мы определённо проиграли битву за Глобальный Юг. Вся работа, которую мы провели со странами Глобального Юга в отношении Украины, была потеряна. Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Нас больше никогда не будут слушать. То, что мы говорим об Украине, должно касаться и Газы. В противном случае мы теряем все доверие к нам. Бразильцы, южноафриканцы, индонезийцы - почему они должны верить тому, что мы говорим о правах человека», - считает высокопоставленный дипломат G7.

реклама

Возгорание госпиталя в секторе Газа.

Власти Палестины обвинили армию Израиля в нанесении ракетного удара по гражданскому объекту, но на Западе это отрицают, хотя сопереживания палестинцам выражают. Западные дипломаты в интервью изданию выражают опасения, что конфликт в секторе Газа может отвлечь внимание от украинского кризиса и позволит России усилить свою позицию на мировой арене. Беспокойство вызывает возможность того, что Россия сможет использовать этот момент против Запада, повышая количество воздержавшихся голосов на голосовании в Генеральной Ассамблее Организации объединённых наций, что в конечном итоге усилит позиции Москвы и подорвёт единство стран, поддерживающих Украину. Последствия авиабомбардировок сектора Газа израильской армией.

Массовые разрушения гражданской инфраструктуры в результате массированных обстрелов.

Палестинские власти сообщают о гибели более 3,3 тысяч палестинцев.

«Давайте будем откровенны. Это дар небес для России. Я думаю, что это вредит тому, что происходит... Потому что Россия использует кризис и говорит миллиарду жителей Ближнего Востока и арабского мира: «Послушайте, мировой порядок, который был построен после Второй мировой войны, не работает для вас», - утверждает высокопоставленный европейский чиновник.

Палестино-израильский конфликт стал объектом внимания после того, как ХАМАС атаковал Израиль. Соединённые Штаты Америки предоставили Израилю военную помощь, что вызвало беспокойство в западных кругах. Обсуждается опасение, что этот конфликт, который считается отвлекающим моментом, позволит России усилить свои усилия в отношении Украины, захватив внимание и ресурсы Запада. Западные чиновники, в частности французские, опасаются, что Россия может использовать этот конфликт для отвлечения внимания от своих действий на украинских территориях, попытавшись изменить глобальный нарратив в свою пользу.

Особое беспокойство вызывает возможное изменение голосования в Организации объединённых наций, где резолюции об осуждении российской действий на украинских территориях могут столкнуться с большим числом воздержавшихся, что может впоследствии усилить влияние России и подорвать единство Запада. Некоторые западные дипломаты призывают не акцентировать внимание на Израиле, опасаясь, что поддержка этой страны может отвлечь внимание и ресурсы от украинского кризиса.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Таким образом, согласно данным Financial Times, западные страны беспокоятся, что палестино-израильский конфликт, поддержка Израиля и изменение расклада в Организации объединённых наций может усилить роль России в мировой политике.