По данным израильских военных, выпущенная ракета с сектора Газа упала на здание госпиталя по пути в Израиль.

Изображение не связано с прилётом по больнице в секторе ГазаПресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Агари заявил, что «Исламский джихад Палестины» (союзник ХАМАС) стоит за прилётом по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху также возлагает вину на палестинцев, которые якобы нанесли удар по своему же объекту.

В ЦАХАЛ опубликовали иллюстрацию, где показывается откуда была запущена палестинская ракета, направленная на Израиль, а по итогу попавшая в госпиталь. Израильские военные объясняют, что ракета была выпущена из сектора Газа и по траектории полёта следовала на израильские территории, но по какой-то причине спустя несколько минут упала на госпиталь.

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В то же время в ХАМАС утверждают, что именно ЦАХАЛ стоит за ракетным ударом по больнице, в результате которого погибло более пятисот человек. Ответственность они также возложили и на Соединённые Штаты Америки за военную поддержку Израиля.

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На текущий момент в ряде европейских и ближневосточных городов выходят на улицы мусульмане, выражающие знак протеста Израилю. В Европейском союзе также считают, что виновные в атаке на больницу должны понести наказание.