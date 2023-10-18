Палестинцы обвинили Израиль в атаке на гражданский объект, а израильтяне обвинили Палестину.

Вчера вечером госпиталь по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа был нанесён ракетный удар, в связи с чем погибли сотни человек. Точное количество погибших пока не называется, суммы варьируются от нескольких сотен до тысячи, а людей до сих пор достают из-под обломков. Палестинское правительство называет сумму в 500 погибших.

В ХАМАС обвинили виновными в нанесении ракетного удара по больнице Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), но лидер движения Исмаил Хания возлагает ответственность на Соединённые Штаты Америки. По данным Министерства здравоохранения в секторе Газа, все погибшие - гражданские лица, а больше всего пострадали дети и женщины.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже прокомментировал обвинения Палестины, заявив, что они не несут причастности к удару по госпиталю. Он предположил, что палестинцы сами могли обстрелять больницу, ведь если убивают израильских детей, то и своих тоже могут.

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На текущий момент в Палестине объявлен трёхдневный траур. В ХАМАС призвали всех палестинцев на западном берегу реки Иордан «восстать против израильской оккупации»