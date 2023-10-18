Азербайджанский президент намекнул на территориальные претензии по отношению к Армении.

Недавно издание Politico писало, что Азербайджан может готовится к военному вторжению в Армению с целью открыть «Зангезурский коридор», который воссоединит Нахичевань с остальными территориями азербайджанского государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналистам заявил, что он обещал вернуться в Зангезур и азербайджанцы обязательно туда вернутся. Азербайджанский президент, комментируя обвинения о вторжении в Армению, отметил, что возвращаться в Зангезур они планируют не на танках, а на легковых гражданских автомобилях.

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Можно предположить, что Алиев хочет добиться передачи Азербайджану Сюникской области Армении или попросту обеспечить коридор на армянских землях, который воссоединит азербайджанские территории.

«Мы не претендуем на территории других стран. Я говорил про Зангезур, меня пытались в чём-то обвинить. Но мы вернёмся туда не на танках, а на гражданских автомобилях», - сообщает глава азербайджанского государства.

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Ещё в 2021 году, когда Ильхам Алиев утвердил своим указом экономическую зону Восточного Зангезура, он ответил на недовольство армянских чиновников в подобной манере. Тогда азербайджанский президент назвал что западную, что восточную часть Зангезура - исконно азербайджанской землёй, в которую азербайджанцы все равно вернутся, потому что иного пути нет.