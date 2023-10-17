Арестович в свою очередь указал на бесполезность Данилова.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, комментируя недавнюю критику со стороны бывшего внештатного советника Офиса президента Украины Алексея Арестович по отношению к действующей власти и ходу контрнаступления, указал на то, что бывший украинский чиновник может работать на российские спец. службы.

По словам Данилова, в последнее время резко активизировались различные «эксперты» и «актёры-разведчики», которые на русском языке продвигают российскую повестку, в частности про провал контрнаступления и пересмотр Украиной своих целей в ходе боевых действий. Он обвинил их в том, что они раздают бесполезные советы как армия должна воевать, публикуют фальшивые инсайды о конфликтах среди военно-политического руководства и намекают на необходимость говорить с Россией. Всё это, по его мнению, признаки попыток Федеральной службы безопасности России сформировать новую агентурную сеть.

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В ответ на обвинения, экс-советник Офиса президента Украины указал на бесполезность Алексея Данилова: пока спец. службы ловят шпионов, полиция защищает улицы, армия воюет, а Арестович разъясняет ситуацию миллионам людей, секретарь СНБО Украины лишь говорит на государственном языке и иногда показывает слайды президенту. Арестович добавил, что если кто-то считает своё существование не имеющем смысла, то помимо Организации объединённых наций стоит вспомнить ещё и Алексея Данилова.