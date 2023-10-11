Южнокорейские власти опасаются внезапной атаки.

Южнокорейское издание Yonhap News, анализируя ситуацию в Израиле, пишет, что Объединённый комитет начальников штабов доложил комитету национальной обороны Национального собрания (южнокорейского парламента), что Северная Корея готовится к внезапному удару по Южной Корее.

В докладе описывается, что в качестве противодействия внезапной атаке КНДР, южнокорейская армия может применить дальнобойную артиллерию и беспилотники. Подразделения, которые могут проникнуть с суши, моря или воздуха, будут поражены системами обороны передовых баз, интегрированных оборонительных операций, операций противоморских Сил специальных операций и объединённых операций противовоздушной обороны.

реклама

Председатель военного ведомства считает, что даже если северокорейская армия применит большое количество беспилотников, южнокорейская противовоздушная оборона будет в состоянии их обнаружить и сбить.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Также издание Al Jazeera сообщает, что Министерство обороны Южной Кореи обратилось к правительству страны с требованием приостановить межправительственное военное соглашение от 2018 года с Северной Кореей, по которому южнокорейские военные не могут наблюдать за военными действиями КНДР на своих границах. Южнокорейские власти опасаются, что северокорейцы применят тактику внезапного нападения, как сделали ХАМАС.