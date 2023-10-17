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Nacvark
Байден: нет необходимости вмешиваться в cитуацию на Ближнем Восток - у Израиля одна из лучших армий
Американский президент не видит смысла отправлять американских военных для содействия ЦАХАЛ.

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Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден прокомментировал возможность военного вмешательства американской армии в войну на Ближнем Востоке. Он считает, что американцам нет необходимости вмешиваться в ситуацию.

По словам американского президента, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) является одной из самых лучших в мире, поэтому нет повода для размещения американских военных в регионе. Необходимо отметить, что штаты будут оказывать военную помощь Израилю, но вмешиваться напрямую в боевые действия не желают.

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Стоит напомнить, что 11 октября американский авианосец USS Gerald R. Ford с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря для сдерживания палестино-израильского конфликта, в регионе также разместили устаревшие американские истребители-бомбардировщики  F-15E Strike Eagle. Позже корабль был передислоцирован ближе к берегам Израиля.

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Также читайте статью, где рассказывается о том, способна ли израильская армия самостоятельно противостоять силам ХАМАС и как военная поддержка Израилю от Соединённых Штатов Америки отразится на помощи Украине.

#сша #израиль #байден
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