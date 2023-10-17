Его визит считают не ко времени.

Издание The Times of Israel, ссылаясь на израильские средства массовой информации, сообщает об отказе Президенту Украины Владимиру Зеленскому в визите в Израиль для выражения солидарности. Израильские власти считают, что сейчас не лучшее время для визита украинского президента. Он планировал прибыть в израильское государство вместе с Государственным секретарём Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкеном.

Отмечается, что это не означает объявление Зеленского persona non grata (нежелательной особой) в Израиле, в будущем его вполне могут принять в страну. Израильский портал Ynet допускает, что в будущем украинский президент всё же сможет посетить Израиль, например во время одного из своих турне по странам Европы. Как раз таки одно из них прошло совсем недавно.

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Ранее портал Axios публиковал информацию о направлении Офисом президента Украины просьбы к премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху принять визит украинского президента, который хотел посетить страну. Однако позже в израильском посольстве сообщили, что никаких запросов не получали.