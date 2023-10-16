Она будет направлена на ликвидацию ХАМАС.

Министр обороны Израиля Йоав Галант выступил с заявлением, в ходе которого заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова вести «мощную и смертоносную войну» в секторе Газа, направленную на окончательную ликвидацию ХАМАС и все её участников.

По словам израильского министра, это будет война, которая изменит ситуацию в регионе навсегда. Слова Галанта приводит израильское англоязычное издание The Times of Israel, которое заметило один интересный момент в его словах: чиновник цитирует одну из Кумранских рукописей («свитки Мёртвого моря»), в которой содержится пророчестве о войне, которую будут вести евреи против иноверцев (в данном случае палестинцев)

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«Эта война - это война сынов света против сынов тьмы», - считает глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант.

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Ранее председатель Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби назвал главную цель наземной операции ЦАХАЛ. Ею будет ликвидация всех ячеек ХАМАС и смещения действующего палестинского военного и политического руководства Он уклонился от вопроса, будет ли палестинский регион во временной оккупации израильских властей.