Израильтяне хотят сменить власть в регионе.

Издание The Times of Israel пишет, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить массированные авиационные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, в результате чего город получает серьёзные повреждения.

Журналисты издания, ссылаясь на израильское военное командование, сообщает о развёрнутой по всей стране военной техники и армейских подразделениях, которые повышают готовность к следующей фазе боевых действий, включающей проведение наземной операции в секторе Газа.

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Председатель Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что основной военной целью ЦАХАЛ в секторе Газа будет являться смена военной и политической власти в Палестине, то есть ликвидация ХАМАС. По его словам, после битвы в Газе палестинская организация может не сможет быть правителем в регионе. Израильский чиновник отметил, что не может сообщать о конкретных планах, чтобы не предупреждать противника о готовящейся операции.

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Примечательно, что Ханегби уклонился от ответа на вопрос, собирается ли Израиль вернутся к оккупации палестинских земель. Вполне вероятно, что на первое время израильские власти будут контролировать Газу, а после проведут местные выборы или найдут другой способ легитимизировать своё владение землями.