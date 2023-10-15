Украинский министр был удивлён тем, что в Киеве не работала сеть быстрого питания, поэтому обратился за помощью в этом вопросе к американскому коллеге.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинскому телеканалу «1+1» рассказал о том, что лично обращался к Государственному секретарю Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкену с просьбой вернуть украинцам McDonald’s.

Как рассказывает украинский министр, в один день он ехал в машине и заметил, что вся сеть американских ресторанов быстрого питания в Украине закрыта. Он задумался, что закрытие McDonald’s в России - вполне понятное явление, а вот почему рестораны не работают для украинцев, его озадачило. Тогда во время одного из звонков Блинкену по рабочим вопросам, Кулеба в конце обратился к американскому чиновнику с просьбой вернуть McDonald’s.

реклама

Закрытие сети ресторанов быстрого питания в Украине Дмитрий Кулеба посчитал несправедливым. Более того, он видел в их открытие «сигнал для инвесторов», что в стране бизнес снова может работать.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В сентябре во время визита Энтони Блинкена в Киев, когда они вместе с украинским коллегой зашли в американский фастфуд, Кулеба рассказал американцу историю из студенческих годов. Так, по словам министра, будучи студентом, он с похмелья покупал на завтрак дабл-чизбургер и большую колу.