На направлениях продолжаются тяжёлые бои.

Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины генерал-полковник Александр Сырский во время своего визита на передовые позиции оперативно-тактической группировки войск «Лиман» заявил, что ситуация на Купянском и Лиманском направлениях обостряется. Он утверждает, что спустя два месяца российская армия восстановила свои силы и возобновляет активные наступательные действия на вышеперечисленных направлениях.

По словам украинского военачальника, основной целью российских войск является разгром украинской группировки войск, окружение Купянска и выход на рубеж руки Оскол. Ежедневно осуществляются десятки атак штурмовыми группами при поддержке бронетехники, проводятся миномётные и артиллерийские обстрелы.

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Сырский отмечает, что украинская армия готовилась к такому развитию событий и даёт достойный отпор российским силам, которые пока что не добились существенных успехов.

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Украинский офицер также в рамках посещения позиций оперативно-тактической группировки войск «Лиман» встретился с командирами подразделений, другими военнослужащими, заслушал доклады о текущей обстановке и провёл награждение, включая вручение ценных подарков и денежных премий.