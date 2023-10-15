Карма сделала своё дело, никак иначе.

Американский президент Джо Байден неоднократно выделялся своими падениями с трапа при спуске или подъёме на самолёт, в связи с чем его служба безопасности начала использовать короткие трапы, чтобы избежать таких каверзных ситуаций. Подобные падения активно использовались оппозиционными политиками из штатов, чтобы указать на недееспособность американского президента.

Одним из таких является сенатор от штата Алабама Томми Тубервиль, высмеивавший Байдена за падения с трапа. В сети появилось видео, где сенатор сам, спускаясь по трапу самолёта, потерял равновесие с чемоданами и в ускоренном темпе проехался задней частью по ступенькам, при этом удерживаясь за перила. Причём падение Тубервиля выглядело куда более эффектно, нежели аналогичное со стороны Байдена. Даже в таком случае смеяться с ситуации глупо, но сам упавший с трапа сенатор себе такое ранее позволить в адрес американского президента мог, при этом разница в возрасте между политиками - 20 лет.

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Томми Тубервиль ранее публиковал в своём аккаунте X (бывший Twitter) пост, в котором писал, что не следит за поездками Байдена, чтобы избежать стыда из-за падающего с самолётного трапа президента страны.