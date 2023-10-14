После, наверное, украинские власти планируют их вернуть.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте во время своего визита в Одессу, заявил на брифинге, что просит западных партнёров передать украинской армии средства противовоздушной обороны на время зимы.

По словам украинского президента, есть системы, которые придут и будут у Украины, а есть системы, которые украинские власти ищут и уже нашли, чтобы взять у союзников на зимний период. По всей видимости, по окончанию зимы украинцы планируют вернуть их обратно владельцам.

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Зеленский утверждает, что у украинского военно-политического командования есть мощный план всего необходимого. Он действительно разработан во всех деталях, а главное - всё необходимое есть у европейских партнёров, Соединённых Штатов Америки и стран Азии. Он назвал это сложным заданием, так как ежемесячно у Украина добавляются новые системы.

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Ранее Министерство обороны Германии объявило о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 2 миллиарда евро. В него входят средства противовоздушной обороны (ЗРК Patriot, IRIS-T и так далее), зенитные самоходные установки Gepard (для защиты от БПЛА), оружие и личное снаряжение военных.