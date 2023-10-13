Американцы не планируют напрямую вмешиваться в войну с ХАМАС.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединённых Штатов Америки Джон Кирби, комментируя события на Ближнем Востоке, заявил, что у Израиля «нет ни намерений, ни планов и, честно говоря, желания, чтобы американская армия принимали участие в этой войне»

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен во время своего визита сообщил, что американские власти рассматривают проведение операций для освобождения американских заложников. Вполне вероятно, что речь могла идти и о невоенных операциях.

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Стоит напомнить, что в штатах говорят о погибших не менее 25 американцев от рук ХАМАС. Джон Кирби объявлял о том, что в пятницу будут организованы чартерные рейсы для вывоза американских граждан из Израиля.

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На текущий момент Соединённые Штаты Америки не оказывают прямую поддержку Израилю. Американские власти поставляют израильской армии боеприпасы, средства противовоздушной обороны, размещают авианосные группы для сдерживания конфликта от эскалации, но сами вмешиваться в войну с ХАМАС пока что не планируют.