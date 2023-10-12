Соответствующие меры направлены на повышение прозрачности и предсказуемости валютного рынка.

В правительстве сообщили, что российский президент Владимир Путин подписал указ, обязывающий российских экспортёров, получающих выручку в иностранной валюте по внешнеторговым договорам, принять решения о продаже валюты.

Президентский указ предполагает, что в течение полугода определённые компании обязаны будут обязаны репатриировать и продавать валютную выручку на российском рынке в соответствии со сроками, определяемыми правительством. По требованию Банка России и Росфинмониторинга экспортёры будут обязаны предоставлять индикативные планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Компании также получат уполномоченного представления, который будет заниматься мониторингом и обеспечением соблюдения обозначенных указом правил валютного регулирования.

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Указ затронет 43 группы компаний, связанных к чёрной и цветной металлургией, зерновым производством, лесной и химической промышленностью, отраслям отраслям топливно-энергетического комплекса. Списка с указанием предприятий, которые получат соответствующие обязательства, к документу не прилагается.

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Первый заместитель председателя российского правительства Андрей Белоусов объяснил, что вышеуказанные меры направлены на повышение прозрачности и предсказуемости валютного рынка, а также снижения возможностей для валютных спекуляций.