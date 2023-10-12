Связано это с политикой депортации народов.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выступил с поздравительной речью, посвящённой 205-летию Грозного, где заявил, что в сегодняшнее время никто не назовёт чеченцев предателями. В то же время чеченский лидер назвал предателем Иосифа Сталина, который «выселял не только чеченский народ, и другие разные народы тоже»

Кадыров считает, что не было тогда лидера, который мог бы взять ответственность за свой народ и республику (Советский союз объединял республики, а не был ею). Он также отметил, что в отличие от тех времён, сейчас чеченцы имеют свою команду, где решает не один человек, а все решения принимаются согласованно и ответственно.

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Речь идёт о событиях 1943 - 1944 годов, когда по приказу Иосифа Сталина была проведена массовая депортация ряда национальностей, в частности чеченцев, ингушей, калмыков, крымских татар и других, обвинённых в коллаборационизме, бандитизме и антисоветской деятельности. Депортации были подвержены группы населения 61 национальностей.

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Стоит напомнить, что ранее чеченские власти уже выражали протест против новых учебников по истории от Мединского, где чеченцев и другие национальные меньшинства Советского союза обвиняли в коллаборационизме и бандитизме. В связи с этим, авторы учебника решили перефразировать главу, чтобы не выставлять чеченцев как предателей советского народа.