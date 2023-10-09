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Nacvark
Израиль раздаёт оружие израильтянами, проживающим недалеко от сектора Газа
Страна также ускоряет выдачу лицензий на оружие

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Министр обороны Израиля Йоав Галант дал распоряжение снабдить оружием и патронами жителей населённых пунктов, расположенных недалеко от сектора Газа, чтобы те могли обороняться от палестинских сил в случае их нападения.

Помимо этого Министерство национальной безопасности Израиля распорядилось ускорить выдачу лицензий на ношение оружия всем, кто подал соответствующее ходатайство. Также были открыты израильские оружейные склады для раздачи оружия волонтёрам полиции (в полицейских департаментах), резервистам армии (в подразделениях, к которому приписаны), а также лицам, обладающим лицензией на владение оружием.

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Стоит отметить, что до определённого времени в Израиле действовала сложная система по выдаче оружия гражданскому населению. Разрешение на оружие могли получить только офицеры запаса в звании не ниже капитана, отставные офицеры спецслужб, но даже им приходилось пройти проверку у психиатра и нарколога, сдать экзамен на владение пистолетом, а после каждые полгода подтверждать эти умения.

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На текущий момент оружие в стране легализовано, но в Кнессете есть и противники этого, считающие, что гражданское население с оружием - риск бытовых конфликтов с его применением.

#израиль
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