Израильский президент призвал мир осудить действия ХАМАС.

Президент Израиля Ицхак Герцог, комментируя обострившийся палестино-израильский конфликт, который перерос в объявление израильскими властями войны, сообщил о больших потерях среди еврейского народа. По его мнению, со времён холокоста столько евреев не погибало за один день.

Израильский президент утверждает, что со времён холокоста евреи не видели такого, когда женщин, детей, бабушек и дедушек, которые смогли пережить геноцид нацистов, сгоняли в грузовики и брали в плен. Герцог призвал международное сообщество громко и чётко осудить действия ХАМАС.

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Стоит отметить, что в Израиле действует парламентская форма правления и президент осуществляет исключительно представительские и церемониальные функции, реальная власть в руках главы правительства (премьер-министра)



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Государственное радио Израиля Kan в понедельник сообщало, что в результате боевых действий между ХАМАС и ЦАХАЛ погибло более 800 израильтян. В то же время Министерство здравоохранения Палестины сообщает о гибели более 560 палестинцев.