Утверждается, что они могут превзойти американские разработки.

Издание Reuters опубликовало статью, в котором рассказало о производстве Китаем собственных атомных подводных лодок пятого поколения, которые могут создать трудности Соединённые Штатам Америки и их союзниками из-за скрытости субмарины.

Источники издания сообщают, что в планах китайцев взять на вооружение новую подводную лодку с баллистическими ракетами типа 096 до 2030 года. Уточняется, что субмарина будет использовать российские технологии, которые помогли китайской разработке совершить прорыв в её бесшумности.

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Опубликованные Институтом морских исследований Китая данные свидетельствуют о том, что за новыми китайскими подводными лодками будет тяжело следить. Семь аналитиков и трое военных атташе из Азии считают, что отчёту вышеуказанной организации вполне можно доверять: «Тип 096 станет настоящим кошмаром. Их будет очень и очень трудно обнаружить»

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Китайские субмарины типа 096 сравнивают с самыми современными российскими подводными лодками в плане скрытности, сенсоров и вооружению. Авторы Reuters называют такой скачок в возможностях серьёзны ударом для штатов и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.