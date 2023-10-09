Белорусская система якобы не требует миллиардного финансирования.

На YouTube канале государственного белорусского агентства «Белта» опубликовано видео, на котором заявлено, что в Белоруссии создали собственный аналог глобальной спутниковой системы Starlink, разработанной компанией Илон Маска Starlink. Она якобы ничем не уступает американской разработке.

Автором белорусского спутникового интернета является неизвестный белорусский военный, к которому приехал в Брестскую область Александр Лукашенко. Военный утверждает, что разработка хоть и не была бесплатной, но на неё не были потрачены миллиарды. Белорусский президент спросил: «То есть Маск нам не нужен?», на что военный ответил: «Нам - нет»

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Белорусский изобретатель объяснил принцип работы белорусского интернета: где-то в Минске есть точка доступа к интернету, систему подключается к ней удалённо по спутнику и уже на роутер раздаёт интернет.

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При этом не уточняется, действительно ли разработка получит финансирование и соответствующие спутники будут отправлены на орбиту. Если всё это не обыкновенная пиар-компания, и разработка найдёт применение, то миллиардного финансирование, скорее всего, уже пригодится. Не упомянут и тот факт, что Starlink изначально разрабатывался для обеспечения спутниковым интернетом жителей планеты, а не конкретно одной страны.