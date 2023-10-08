Победившая на выборах партия смогла найти сторонников, выступающих против поставок украинцам.

В начале октября была новость о том, что в Словакии на парламентских выборах пророссийская партия SMER («Курс — социальная демократия») во главе с бывшим премьер-министром Робертом Фицо одержала победу с 23% поддержкой избирателей. В программу партии входило прекращение военной поддержки Украины, а премьер-министр Венгрии тепло встретил Фицо, который, скорее всего, будет назначен на пост премьер-министра Словакии.

Несмотря на победу партии, для формирования правительства необходимо как минимум 51% голосов, то есть возникает необходимость формировать коалицию, которую обычно в европейских странах возглавляет страна-победитель на парламентских выборах. Какую политику будет вести новое правительство напрямую зависит от партий, вошедших в коалиционное правительство.

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Как пишет издание Politico, ссылаясь на источники в словацком правительстве, Словакия прекращает дальнейшую военную поддержку Украины. Связано это с тем, что SMER удалось сформировать коалицию из партий, разделяющих эту идею.

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До этого момента Министерство обороны Словакии рассматривало возможность предоставления Украине нового пакета военной помощи.