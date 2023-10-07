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Издание The Daily Telegraph, ссылаясь на собственные источники, пишет, что американский президент Джо Байден имеет планы запросить для Украины 100 миллиардов долларов финансирования, которые уйдут на гуманитарную, военную и экономическую помощь стране.
Концепция такого «большого пакета помощи» предполагает не единоразовую помощь, а долговременную, растянутую на весь 2024 год. Именно этой суммой американцы хотят ограничиться на весь предстоящий год. Идею поддерживают в Белом доме, но фактически всё зависит от Конгресса. В случае, если американские парламентарии согласятся одобрить такой исход, то американские власти могут больше не заниматься вопросом прошений о финансировании Украины перед Конгрессом вплоть до следующих президентских выборов, которые пройдут осенью следующего года.
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Сложно делать конкретные предположения, одобрит ли Конгресс военную помощь Украине в таком размере, учитывая, что во временном бюджете финансирование украинцев и вовсе отсутствовало как строка расходов. Тем не менее, Байден обещал найти другой способ поддерживать Украину, если Конгресс не выделит деньги на это дело.