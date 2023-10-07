Сумма будет распланирована на весь следующий фискальный год.

Издание The Daily Telegraph, ссылаясь на собственные источники, пишет, что американский президент Джо Байден имеет планы запросить для Украины 100 миллиардов долларов финансирования, которые уйдут на гуманитарную, военную и экономическую помощь стране.

Концепция такого «большого пакета помощи» предполагает не единоразовую помощь, а долговременную, растянутую на весь 2024 год. Именно этой суммой американцы хотят ограничиться на весь предстоящий год. Идею поддерживают в Белом доме, но фактически всё зависит от Конгресса. В случае, если американские парламентарии согласятся одобрить такой исход, то американские власти могут больше не заниматься вопросом прошений о финансировании Украины перед Конгрессом вплоть до следующих президентских выборов, которые пройдут осенью следующего года.

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Сложно делать конкретные предположения, одобрит ли Конгресс военную помощь Украине в таком размере, учитывая, что во временном бюджете финансирование украинцев и вовсе отсутствовало как строка расходов. Тем не менее, Байден обещал найти другой способ поддерживать Украину, если Конгресс не выделит деньги на это дело.