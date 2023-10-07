Принятие закона о Ленд-лизе для Украины

После того, как начались боевые действия на украинских территориях, возникла резкая необходимость поддерживать Украину, которая смогла выстоять больше, чем изначально предполагал Запад. Американские власти подготовили законопроект, расширяющий возможности американского президента по предоставлению военной помощи украинской армии и другим странам Восточной Европы, вовлечённым в боевые действия (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of (2022) - «Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине»)

После того, как к концу апреля обе палаты Конгресса согласовали законопроект по ленд-лизу для Украины, американский президент Джо Байден торжественно подписал его в символичную дату - 9 мая. Кадры с церемониальным подписанием законопроекта в Белом доме разошлись по украинским и зарубежным средствам массовой информации. Подписание закона о Ленд-лизе для Украины американским президентом Джо Байденом9 мая, 2022 годПринятым законом американское правительство могло избежать излишних бюрократический согласований военной помощи с Конгрессом, принимая решения по поставкам самостоятельно. Сразу стоит отметить, что законопроект разрабатывался на основе аналогично принятого в 1941 году для противодействия антигитлеровской коалиции. Во времена Второй мировой войны документ предполагал хоть и не безвозмездную, но на выгодные условиях помощь, которая сыграла существенную роль для Союзников и других членов антигитлеровской коалиции, в том числе Советского союза.

реклама





Интересный факт: на момент голосования по закону в Палате представителей, американская инициатива по помощи Украине была высоко оценена конгрессменами: за - 417, против - 10. Фиксируется абсолютная двухпартийная поддержка украинцев, что не скажешь о теперешней ситуации, когда конгрессмены-республиканцы выступают против финансирования Украины.

Однако на по сей день закон фактически не заработал, то есть американское правительство ни разу не воспользовалось расширенными полномочиями американского президента для помощи Украине. По состоянию на 1 октября закон и вовсе перестал действовать, ведь принимался американским парламентом и президентом на два фискальных года - 2022 и 2023.

Ленд-лиз оказался не нужен

Как было выше уже обозначено, ни один пакет военной помощи Украине не проходил по положениям ленд-лиза. Более того, никакой двусторонних положений между Соединёнными Штатами Америки и Украиной разработано не было. Именно соглашение между странами должно было определять порядок передачи оружия, его стоимость и другие положения ленд-лиза.

реклама





Дело в том, что сама суть ленд-лиза - лизинг или аренда вооружения, то есть возникает необходимость платить, хоть и не сразу. Вся оказанная военная помощь Украине от Соединённых Штатов Америки оказывалась на бескорыстной основе по трём другим программам:

Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) - Инициатива содействия безопасности Украины;

Foreign Military Financing (FMF) - внешнее военное финансирование;

Replenishment of U.S. weapons stocks (PDA) - изъятие из запасов американского оружия;

При этом бывший украинский посол в Соединённых Штатах Америки Валерий Чалый отмечает, что ленд-лиз для Украины не обязательно мог осуществляться на платной основе, как это задумывалось изначально. Все условия определяются соглашением между странами, которое разработано и подписано не были. В этом документе обозначалось бы, в каких случаях украинское правительство обязано вернуть или компенсировать американцам отправленную военную технику.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко изначально обозначил, что украинские власти не заинтересованы в запуске процедуры ленд-лиза. Объясняется всё это максимально просто: в таком случае объём военной помощи зависит напрямую от финансовых возможностей украинской казны, которая, что неудивительно, после начала боевых действия находится в дефиците и едва покрывает правительственные расходы за счёт помощи союзников.

реклама





В Белом доме солидарны с позицией украинского правительства. Координатор Совета национальной безопасности и стратегических коммуникаций Джон Кирби ранее уже подчёркивал, что для штатов в приоритете помощь, за которую украинцам не придётся платить

Следует также сказать, что ленд-лиз предусматривает отправку военной техники и другого вооружения напрямую, тем самым требуя раскручивать военно-промышленный комплекс. Вся помощь от американцев для Украины состояла лишь из финансовых средств, выделяемых на закупку вооружения, поэтому американскому правительству не нужно было производить больше вооружения, что могло бы вызвать недовольство среди населения. Хотя в связи с этим был нанесён серьёзный удар по обороноспособности государства, которое осталось без артиллерийских снарядов из-за поставок украинцам.

Зачем тогда было принимать?

Учитывая ранее описанное, может возникнуть логичный вопрос: зачем тогда было вообще принимать ленд-лиз для Украины, если применять его никто не собирался. Ответ также максимально логичный: на случай, если других возможностей для поставок, кроме ленд-лиза, не будет. По сути запасной вариант, если Конгресс откажется выделять деньги американских налогоплательщиков на покрытие военных расходов Украины, что сейчас и происходит.

реклама





На случай полного прекращения поддержки Украины на уровне государственного бюджета, американское правительство могло бы прибегнуть к ленд-лизу. Однако сейчас это время не наступило, ведь на ближайшее время американские власти имеют уже ранее выделенные средства на военную помощь, а государственный бюджет на следующий фискальный год не был пока что сформирован.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В случае, если Конгресс не захочет продлевать поддержку украинцев, то вариант с применением ленд-лиза станет вполне вероятным. Нюанс в том, что возникнет необходимость принять закон по новой, а также согласовывать другие бюрократические тонкости. Вполне вероятно, что Белый дом найдёт другой способ продолжить поддержку украинцев, не прибегая к ленд-лизу.