Белорусский президент прокомментировал сложившейся образ украинского президена-попрошайки.

Ещё в прошлом году западные страны начали удивляться тем, в какой наглой манере украинский президент Владимир Зеленский требует и получает оружие от них. В конце февраля 2023 года издание The New York Times опубликовало статью, в которой рассказывалось про то, Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден чувствовал себя «сержантом снабжения» в диалоге с Зеленским, ведь от него не было никаких слов благодарности, а только требования по вооружению.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в сложившейся ситуации украинский президент делает всё правильно, хотя в медиа-пространстве действительно сложился образ президента-попрошайки. По его словам, Запад имел договорённости с Украиной, в которые входили поставки вооружения, но они были нарушены западными страанми.

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Лукашенко считает, что Зеленский задаёт западным странам абсолютно логичный вопрос: «Почему не делаете то, что обещали?», ведь была определённая договорённость по поддержке и украинский президент требует лишь её выполнения, чтобы не остаться одному в реалиях боевых действий.