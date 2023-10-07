Белорусский президент уверяет, что не собирается обострять отношения между странами.

После того, как ЧВК «Вагнер» была передислоцирована в Белоруссию, ситуация на польско-белорусской границе начала обостряться, в связи с чем польские власти приступили к наращиванию своих сил на государственной границе. Польское оборонное ведомство успело обвинить Белоруссию в пересечении воздушной границы с Польшей на белорусских военных вертолётах, а белорусское оборонное ведомство обвинило в аналогичной ситуации поляков. Обе стороны отказываются признавать свою вину.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается обострять отношения с Польшей и не хочет, чтобы соседи считали белорусов чужими людьми, врагами. В то же время он выразил надежду, что предстоящие выборы в Польше изменят ситуацию в истеблишменте страны.

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По словам белорусского президента, польские дипломаты активно работают над тем, чтобы наладить отношения с Белоруссией, но отмечают, что это зависит не только от них, а и от властей. Лукашенко утверждает, что сотрудники польского посольства надеются на перезагрузку польско-белорусских отношений, которая возможна только при смене правительства в Польше.

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В то же время Лукашенко добавил, что даже если польское правительство примет оппозиционную действующим властям политику, то нет гарантий налаживания взаимоотношений Польши с Россией и Белоруссией.