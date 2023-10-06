Гранты выделяются союзниками на закупку американского вооружения.

После того, как Конгресс Соединённых Штатов Америки принял временный бюджет, в котором не предусматривалась строка расходов в виде финансирования Украины, появился определённый риск, что американцы могут отказаться от помощи украинцам и в предстоящем бюджете на следующий финансовый год.

Ближайшие месяцы Белый дом всё ещё имеет деньги на продолжение военной помощи, но если при принятии уже постоянного бюджета украинцев не впишут в расходы американского правительства, то в вопросе поддержки украинского государства американцами может быть поставлена точка.

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Издание Politico допустило, что американское правительство может помогать Украине за счёт системы грантов Государственного департамента, которые предполагают предоставление денег взаймы союзникам штатов на закупку американского вооружения. Такой исход подпитывает недавнее заявление американского президента Джо Байден, что даже если Конгресс не утвердит поддержку украинцев в бюджете, то он найдёт способ, как продолжить им помогать.

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Ранее Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не заменит Соединённые Штаты Америки в плане помощи Украине, хотя нарастить поддержку вполне может. Боррель выразил надежду, что в штатах найдут альтернативный способ помогать украинцам.