Политик готов сделать это на короткий промежуток времени.

Недавно возможный кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что после принятой отставки Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей Соединённых Штатов Америки, он не готов заменить его на этой должности, так как хочет полностью сосредоточиться на президентских амбициях.

По словам Трампа, друзья в Конгрессе попросили его выступить в качестве «объединителя» из-за имеющегося риска не получить достаточную поддержку своей кандидатуры. Американский политик выразил готовность занять этот пост, если это будет необходимо, но только на короткий промежуток времени: месяц, два, три.

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За это время Республиканская партия должна подготовить кандидата, который сможет получить достаточную поддержку в Конгрессе и занять эту должность вместо него.

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Одним из основных инициаторов отставки Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей был его однопартиец Мэтт Гетц, обвинивший конгрессмена в сделке с демократами. Примечательно, что отставка Маккарти была поддержана в основном именно демократическими силами, а не республиканскими.