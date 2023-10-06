Внешнего воздействия на самолёт не оказывали.

В конце августа бизнес-джет Embraer-135, принадлежавший Евгению Пригожину, разбился с владельцем, его правой рукой Дмитрием Уткиным и экипажем над Тверской областью. Некоторые источники, включая представителей американских властей, указывали на возможный подрыв самолёта.

Однако, как заявил российский президент Владимир Путин в ходе выступления на Валдайском форуме, директор Следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил ему об отсутствии внешнего воздействия на самолет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Несмотря на это, в телах погибших обнаружены фрагменты ручной гранаты.

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Российский президент отметил, что это уже установленный факт экспертизой, но само расследование пока что ещё не завершено.

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Путин также выразил сожаление, что на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не была проведена. Надобность в этом он отметил тем, что во время обыска «Вагнер-Центра» в Санкт-Петербурге помимо 10 миллиардов рублей наличными было обнаружено пять килограмм кокаина.